Oral Unic Implantes inaugura a unidade 137 em Santo Ângelo

A Oral Unic Implantes expande a atuação no Rio Grande do Sul ao inaugurar, na última quarta-feira, dia 29, a unidade de número 137 no município de Santo Ângelo. A fita simbólica foi cortada pelo diretor clínico, Augusto Dartora. Acompanhado pelos sócios proprietários, familiares, convidados especiais, pela equipe de trabalho e inclusive o padre da cidade, que abençoou o local, fez um brinde ao sucesso do novo empreendimento que pretende oferecer para os moradores uma experiência única na área da odontologia

“Hoje estamos inaugurando a unidade 137 da Oral Unic Implantes em Santo Ângelo e até o final do ano serão 340 unidades vendidas” informou o sócio proprietário e um dos investidores, André Nunes. O espaço de atendimento possui 380 m², com centro cirúrgico, ampla recepção, sala de espera, raio ‘x’ panorâmico e todos os consultórios disponibilizam equipamentos de última geração. A nova unidade está localizada na Rua Marechal Floriano, 1734, centro da cidade.

“Vamos trazer uma odontologia diferente para Santo Ângelo e vou dar o meu melhor, quero agradecer os investidores e dizer que tenho pessoas muito especiais ao meu lado”, afirmou o diretor clínico da unidade, Augusto Dartora. Ao expressar o orgulho e satisfação que sentia naquele momento, lembrou-se do avô que possui 50 anos de odontologia, pois realiza um sonho de vida ao participar do projeto, espaço pensado nos mínimos detalhes para acolher a comunidade.

Embora a Oral Unic realize todos os procedimentos odontológicos que o paciente necessita, desde restaurações, procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato dental, ortodontia, alinhadores invisíveis, botox, bichectomia, entre outros, abre suas portas em Santo Ângelo para disponibilizar uma infraestrutura única e especializada em implantodontia.

Acolhimento, precisão no diagnóstico e segurança no atendimento clínico, são alguns princípios seguidos pela franquia e declarados por, Augusto Dartora. “Temos condições de providenciar todos os tipos de exames e estamos estruturados com 4 consultórios e 1 centro cirúrgico devidamente equipado com monitor cardíaco, oxímetro e ventilação mecânica, salas confortáveis de pré e pós-operatório”, conclui. Toda a infraestrutura da clinica está voltada para ofertar mais conforto para o paciente no atendimento, inclusive com a possibilidade de contratação de um anestesista nos procedimentos mais complexos.

São sócios os empresários Brunno Scharrenbroich Simão, Cláudio Scharrenbroich Simão, Elisa Schuler de Paula Bohnen, Frederico de Oliveira Nicolau, Grazielli Splendor Biguelini, Lucas Gustavo de Maria, Walter Mendes e Fábio Paese.