Mais de quatro mil pessoas com segunda dose atrasada

Santo Ângelo possui 97,1% da população adulta de com o esquema vacinal completo (doses 1 e 2), no entanto, 4.569 pessoas estão atrasadas em relação à segunda aplicação da vacina no município e quando contabilizamos todas as faixas etárias, inclusive adolescentes a partir dos 12 anos, o município tem 85,8% da população com a primeira dose realizada e 78,4% com o esquema vacinal completo. Confira o cronograma de vacinação para esta semana:

DOSE 2 DE TODAS AS VACINAS – Na quarta-feira, 1º de dezembro, das 8h às 11h, no CTG Os Legalistas, ocorre a aplicação da dose 2 das vacinas AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer em todos que possuem a segunda dose marcada até o dia 1º de dezembro.

DOSE 3 – Na quinta-feira (02), das 8h às 11h, no CTG Os Legalistas, todas as pessoas que realizaram a dose 2 até o dia 5 de julho serão vacinadas com a dose de reforço (dose 3).

DOSE 2 DE TODAS AS VACINAS – Na sexta-feira (03), das 8h às 11h, no CTG Os Legalistas, ocorre a aplicação da dose 2 das vacinas AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer em todos que possuem a segunda dose marcada até o dia 3 de dezembro.

PRIMEIRA DOSE – Na sexta-feira (03), das 8h às 11h, no CTG Os Legalistas, todas as pessoas com 12 anos ou mais serão imunizadas com a primeira dose da vacina.