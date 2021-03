Idosos com mais de 85 anos recebem a segunda dose da vacina nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (10), das 7h às 12h, no Largo da Constituição, entre a Rua Marechal Floriano e a Avenida Venâncio Ayres, em frente ao 1º Batalhão de Comunicações (1º B Com), para a aplicação da segunda dose da vacina aos idosos de 85 anos (ou mais), que já receberam a primeira nas edições dos dias 10 e 12 de fevereiro.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, o sistema de drive-thru é eficiente, pois evita aglomerações de pessoas em filas ou dentro de alguma unidade de Saúde, além da agilidade na vacinação. “No atual cenário da pandemia, com o agravamento dos casos e da situação em todo o Estado, o drive-thru tem sido fundamental para agilizarmos a imunização dos grupos prioritários”, disse.

O secretário ressalta a comunidade santo-angelense que não é o município quem define os grupos prioritários e a faixa-etária das pessoas a serem vacinadas, são normativas do Ministério da Saúde. “Não temos, no momento, como precisar quando uma determinada faixa etária vai ser imunizada, pois seguimos as determinações do Ministério da Saúde. No momento estamos vacinando os indígenas, profissionais da Saúde e os idosos acima de 81 anos. Lembrando, também, que no ato da imunização desta quarta-feira, os idosos devem portar a carteira de vacinação e documento com foto”, explica.

Texto/foto: Rodrigo Bergsleithner