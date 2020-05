Barreiras sanitárias tentam conter o COVID-19 em Santo Ângelo

Passageiros vindos de Porto Alegre, São Paulo, Uruguaina, Passo Fundo foram abordados em seu desembarque na rodoviária de Santo ngelo. Agentes da secretaria de saúde do Município, militares do 1º BCom e a Força Tática da Brigada Militar participaram desta ação que iniciou na terça-feira, dia 28 e deve seguir no feriadão de 1º de maio.

A iniciativa foi proposta depois que o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado no município de Santo ngelo, tanto com o teste rápido, quanto pelo Laboratório Central LACEM, no dia 28 de abril.

———————————–

O QUE É FEITO NA BARREIRA

O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 iniciou novas ofensivas de contenção do vírus. Entre as iniciativas está a barreira sanitária realizada nos portões de acesso ao município

Nestas ações de barreira sanitária são realizadas a desinfecção de todo o ambiente, desde os sanitários até os bancos e maçanetas das portas da rodoviária. A temperatura corporal dos passageiros que desembarcam é medida com um termômetro a laser e também respondem um questionário para compor um banco de dados sobre o estado de saúde e informações complementares de circulação e mobilidade.

Na ação acompanhada pela reportagem, os passageiros que chegaram de Uruguaiana, Itaqui, Vacaria e Passo fundo, na faixa horária das 16h às 18h, passaram por estes procedimentos com o auxílio dos militares e agentes de saúde da Secretaria Municipal.

Caso um passageiro apresente temperatura corporal acima de 38° é encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento para mais verificações sobre o seu estado de saúde.

Segundo o comandante do 1º B Com, tenente coronel Eugênio Correa de Souza Júnior, que estava presente na operação, esta ação realizada na Estação Rodoviária de Santo ngelo, acompanhada de frequente higienização da área física da mesma, permanece durante o feriadão do Dia do Trabalhador. “Estaremos dando atenção maior aos ônibus que chegam a Santo ngelo, vindos dos estados de São Paulo e Santa Catarina, da região metropolitana de Porto Alegre, da própria capital gaúcha, da fronteira-oeste e norte do estado gaúcho”, explica.

As medidas tentam mitigar a circulação de pessoas com o Coronavírus no município e evitar a contaminação descontrolada no município. Também serão realizadas barreiras sanitárias nos acessos à cidade. No entanto, são barreiras pontuais e não há uma presença permanente nestes portões de acesso ao município.