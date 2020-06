Bandeira Vermelha – Conheça os protocolos

Critérios

O Rio Grande do Sul foi dividido em 20 regiões, que são analisadas considerando a velocidade de propagação da Covid-19 e a capacidade de atendimento do sistema de saúde. No total, 11 indicadores (como número de novos casos, óbitos e leitos de UTI disponíveis, dentre outros) determinam a classificação das bandeiras da região.

Bandeiras e protocolos

Conforme o grau de risco em saúde, cada região recebe uma bandeira nas cores amarela, laranja, vermelha ou preta. O monitoramento é semanal, e a divulgação das bandeiras ocorre aos sábados, com validade a partir da segunda-feira seguinte. Os protocolos obrigatórios devem ser respeitados em todas as bandeiras. Além disso, cada setor econômico tem critérios específicos que variam de acordo com a bandeira.

Confira os protocolos para a bandeira vermelha:

Comercio_VERMELHA-1

Administracao_Publica_VERMELHA-1

Agropecuaria_VERMELHA-1

Industria_VERMELHA-1

Servicos_VERMELHA-1

Transporte_VERMELHA-1

Mais informações no Mapa do Covid