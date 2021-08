Limpeza de reservatórios poderá ocasionar falta de água

Limpeza de dois dos reservatórios de água potável da Corsan ocorrerão neste sábado e domingo e poderá causar desabastecimento temporário, ou diferenças significativas na pressão de água, principalmente no domingo, dia 22 nos bairros Missões, Casarotto, Haller, Kurtz, Oliveira e parte do centro, Jardim Sabo, Jardim Das Palmeiras, Dido, Ditz e Menges, poderá atingir até 9 mil usuários.

ETA I

Dia 21 de Agosto (sábado) será limpo o reservatório enterrado de 500 m³ situado na ETA I, no centro da cidade, com início às 14hs e término às 15hs e 30 min, sendo que serão realizadas manobras nos registros de interligação das ETAs para não interromper o abastecimento da cidade.

ETA II

Dia 22 de Agosto (domingo) será realizada a limpeza do reservatório semienterrado de 1.000 m³ situado na ETA II, Bairro São Carlos, com início às 7hs da manhã e previsão de término às 9hs. O abastecimento será mantido através das melhorias de interligação das ETAs, mas poderá ocorrer uma diminuição da pressão nas torneiras ou até uma falta de água nos locais mais altos abastecidos pela ETA II do Bairro São Carlos, mais precisamente nos Bairros Missões, Casarotto, Haller, Kurtz, Oliveira e parte do centro, Jardim Sabo, Jardim Das Palmeiras, Dido, Ditz e Menges.

A previsão de normalizar o abastecimento é às 12hs, tudo ocorrendo conforme o planejado.

Os procedimentos de limpeza efetuados pela CORSAN cumprem o Decreto 23.430/1974.