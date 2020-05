Dia do Desafio 2020 será virtual e na próxima quarta

O Dia do Desafio está mantido para 2020 e, neste ano, o evento vem com uma grande novidade: a realização virtual. No dia 27 de maio, o evento será realizado por meio de uma programação virtual transmitida pela página do Sesc/RS no Facebook (www.facebook.com.br/sescrs) e pelos canais oficiais das Unidades Sesc e Senac de todo o Estado. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, não acontecerão atividades presenciais nas cidades gaúchas, a fim de evitar aglomerações.

O Dia do Desafio acontece tradicionalmente na última quarta-feira do mês de maio e propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem qualquer atividade física por pelo menos 15 minutos consecutivos. A ideia é mobilizar a população em prol do bem-estar e da qualidade de vida. A programação do Dia do Desafio 2020 será divulgada em breve.

Neste ano, o Dia do Desafio, capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, convida as pessoas a realizarem as atividades físicas de casa. A ideia é reforçar que, principalmente, neste momento de isolamento social, se faz necessária a inclusão de atividades físicas na rotina para o bem-estar físico e mental.

Desafio Solidário

Mais uma vez o Dia do Desafio também convida a população a exercitar a solidariedade. Por meio do Desafio Solidário, serão arrecadados alimentos, roupas, materiais de higiene e limpeza para doação a instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social. As Unidades Sesc de todo o Estado, além de Escolas do Senac-RS, Sindicatos filiados à Fecomércio-RS e parceiros locais serão pontos de coleta para esses itens.

Sobre o dia do desafio

Criado no Canadá, o evento é difundido mundialmente pela The Association For International Sport for All (TAFISA), entidade de promoção do esporte para todos, sediada na Alemanha. É uma campanha de incentivo à prática regular de atividades físicas em benefício da saúde. O Sesc/SP coordena o evento no Continente Americano desde 2000 e, no Rio Grande do Sul, a ação é capitaneada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com as Prefeituras. O convite à atividade física se estende a todos, envolvendo o poder público de cada cidade, as instituições da sociedade civil, empresas, voluntários locais e os próprios participantes.