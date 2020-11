André Ruschel idealiza e organiza um dos maiores eventos globais de tecnologia

André Ruschel é o idealizador e um dos organizadores do MVP Conf Latam, considerado um dos maiores eventos globais de tecnologia da Microsoft. O evento reúne cerca de 300 experts em diferentes áreas da tecnologia da informação, entre norte americanos e latinos. Será nos dias 10, 11 e 12 de dezembro e se destaca por destinar 100% das inscrições (ingressos) para instituições filantrópicas. Inclusive o Lar dos Idosos Universina Carrera Machado de Santo Ângelo será uma das sete beneficiadas no Brasil, o qual já foi contemplado na edição 2019, assim como a APAE, também de Santo Ângelo, foi beneficiada no ano de 2018.

André destaca que processo de doação é 100% transparente, embora não seja possível escolher a instituições para qual a sua inscrição é doada, o sistema faz a destinação direta do valor, inclusive com a identificação do doador na fatura do cartão para uma das instituições credenciadas. Vale destacar que o Lar de Idosos de Santo Ângelo foi uma indicação do André Ruschel, e por cumprir todas as exigências legais, é uma das sete selecionadas para a destinação.

Outro ponto que caracteriza este evento de tecnologia, é que além da ação social tem-se um foco na sustentabilidade, onde para cada ingresso vendido será plantado uma árvore na Bacia do Rio Xingu, numa parceria com as Sementes do Xingu, com objetivo de que, daqui 10 anos, teremos uma floresta do MVP CONF.

André Ruschel explica que o MVP Conf Latam é um evento que nasceu em 2018 com a ideia de reunir profissionais de tecnologia para realizarem palestras técnicas para outros profissionais, se tornou único no mundo e além de abordar assuntos técnicos fomenta a solidariedade.

No MVP Conference Latam 2020, André Ruschel será também um dos palestrantes pois, há 10 anos ele é MVP – Microsoft Most Valuable Professional. Além disso, André é RD – Regional Director Microsoft para a região Sul do Brasil, pertence a um seleto grupo de pessoas que tem a expertise em avaliar e prestar consultoria quando os assuntos são as novas ou tradicionais tecnologias digitais, principalmente aquelas aplicadas nas rotinas de empresas e órgãos governamentais.

O MVP CONF terá muitos palestrantes, mas destacamos Mark Russinovich – CTO Microsoft EUA, Jeffrey Snover – Microsoft EUA, criador do PowerShell, Waldemir Cambucci – Diretor do Microsoft Technology Center, Ronan Damasco – National Technology Officer at Microsoft e Tania Cosentino – Presidente da Microsoft.

Para fazer a sua inscrição basta acessar o link – http://bit.ly/MVPConfLATAM2020. Use este voucher e obtenha 10% de desconto – D8FF00348B