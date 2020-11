Jacques Barbosa é reeleito com 42,88% de aprovação

Jacques Barbosa (PDT) é reeleito prefeito de Santo Ângelo com 17.482 votos, o que representa 42,88% dos votos válidos. Com o slogan de campanha “Avança Santo Ângelo” tem o apoio de partidos coligados: PC do B / PDT / MDB / PTB / REDE / PSB / PV / PSD. A soma de votos brancos e nulos é de 3.250.

NÍVIO BRAZ

O candidato do PRTB, Nívio Braz, que concorreu pela primeira vez, foi o segundo mais votado com 11.963 votos, o que representa 29,34%, o vice desta chapa é o advogado José Taceli Rodrigues Moureira e as propostas de campanha e ações se mostraram alinhadas com o atual presidente da república, Jair Bolsonaro.

BRUNO HESSE

A terceira colocação ficou com Bruno Hesse (PL), atual vice-prefeito que rompeu com o PDT e filiou-se no PL. Nestas eleições formou a coligação “Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer”, juntamente com o PSL e Republicanos. Lucas Lima (Republicanos) foi o candidato à vice e conquistaram 9.655 votos, correspondente a 23,68% dos votos válidos.

As chapas Eron Garcia/Margarete Forlin (Patriotas) e Luis Clávis Machado/Lenir Stocker Diel (PP) somaram juntas o percentual de 4,1% dos votos.

O PP se destaca pela disputa direta da prefeitura, mas neste ano, teve um dos piores desempenhos da sua história.

VOZ DOS GANHADORES

Dr. Volnei compôs a chapa junto com Jacques Barbosa. Ele exerce a medicina há 26 anos e declarou que não imaginava uma recepção tão calorosa da população. “Foi emocionante”, disse o vice-prefeito eleito, declarando que o apoio recebido é o combustível para trabalhar pela população.

Minutos depois do resultado oficial o prefeito reeleito falou da campanha e agradeceu a confiança da população. “Tive a oportunidade nesta campanha de ouvir, discutir e receber as sugestões. Isso pra mim é muito importante, porque governar é acima de tudo escutar”, disse o prefeito reeleito. Jacques também afirmou que vai retribuir com muito trabalho e buscar a melhoria na qualidade de vida do cidadão santo-angelense. “Vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento econômico, social e humano da cidade”.

Segundo o prefeito o resultado das urnas reflete o entendimento do eleitor que quer resultado. “Fizemos uma campanha propositiva. A maioria compreendeu isso e confiou mais quatro anos. Vou retribuir com mais trabalho e enfrentar os obstáculos”.

O Deputado Estadual, Eduardo Loureiro, avaliou que foi uma eleição marcada pela difusão de notícias distorcidas, e até falsas, mas que no final prevaleceu à vitória da verdade, aquilo que as pessoas acreditavam ao longo tempo, aquilo que constataram na realidade da cidade. “A vitória da verdade do trabalho, o resultado das urnas mostra que os ataques e mentiras não prosperam”. Enfatizou o deputado minutos depois do resultado oficial das eleições que demorou a ser divulgado pelo TSE.