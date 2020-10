“Operação Rondon” envolve efetivo de cinco guarnições do exército

No período de 28 de setembro a 02 de outubro, o 1º Batalhão de Comunicações (1º B Com) coordenou e executou a Operação Rondon nas suas instalações e no Campo de Instrução Santo Ângelo (CISA). O exercício foi dividido em duas fases, sendo a primeira voltada para o nivelamento de conhecimentos e a segunda direcionada à instalação, exploração e manutenção dos sistemas de comunicações, em exercício de dupla ação.

Além do 1º B Com, participaram da Operação Rondon militares da 3ª Cia Com Bld (Santa Maria/RS), 11ª Cia Com Mec (Santiago/RS), 12ª Cia Com Mec (Alegrete/RS) e Pel Com AD/3 (Cruz Alta/RS). Cabe destacar também a presença dos Alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR).

Todos os objetivos da Operação Rondon foram atingidos, ocorrendo a integração das Companhias de Comunicações com o Sistema Nodal do Batalhão, intensificação da transmissão de dados em Campanha e a certificação da FORSUL na área do Comando e Controle. Ao final do Exercício, verificou-se que, não por acaso, a equipe vencedora foi o que apresentou o melhor desempenho nos centros de comunicações (planejador/executor), tanto no tocante a velocidade do fluxo de mensagens, quanto na qualidade e correção da informação transmitida.