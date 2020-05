Triciclo simplifica a criação de sinalização horizontal nas ruas

Linha divisória de orientação do fluxo de veículos é feita em Santo Ângelo com o auxílio de um veículo. É o SLM 2040, movido a diesel. Trata-se de um triciclo que possui dois tanques de armazenamento de tinta com capacidade para 100 litros cada que faz a marcação na via pública com um jatos de pressão por onde a tinta é ejetada.

O retrato cotidiano foi realizado na terça-feira, dia 28, quando dois servidores públicos realizam a regulagem e alinhamento do veículo para a demarcação na Rua Marques do Herval, próximo a Praça Pinheiro Machado.

Este veículo é de utilização do Departamento Municipal de Trânsito (DMT) desde novembro de 2018 na demarcação de faixas de segurança, rótulas, faixas tracejadas e contínuas, pintura de meio-fio, entre outras.

Conheça os tipos e cores das divisórias existentes e recomendadas pelo Código Brasileiro de Trânsito:

Linhas divisórias de fluxos opostos: Deve ser na cor amarela, contínua ou segmentada.

Linhas divisórias de fluxo no mesmo sentido (mão única): Este é o caso da Rua Marques do Herval onde os servidores faziam o trabalho é na cor branca, contínua ou segmentada.

Linhas de bordo – separam a pista do acostamento ou calçada – na cor branca ou amarela.

Linha de continuidade (no mesmo sentido da via) – na cor branca ou amarela.