Revitalização do Calçadão será inaugurada neste domingo

Programação

17h – Abertura

19h – Orquestra SAN ANGEL CUSTÓDIO

19h30min – Ato oficial de reinauguração do novo calçadão

20h – Kaike Rodrigues(Sertanejo)

21h – Grupo Tô di Boa(pagode)

22h – Banda Sherlock(Rock)

As obras de revitalização do Calçadão da Rua 25 de Julho serão oficialmente entregues à população neste domingo (19), às 19 horas. O investimento foi de R$ 1 milhão, com recursos do Fundo de Gestão Compartilhada.

Além das questões de mobilidade e estética, a obra esteve em função de resolver problemas causados por vazamentos de esgoto sanitário doméstico, indevidamente despejados na rede pluvial e que provocavam refluxo em dias de chuva, além disso, seguiam diretamente para o Rio Itaquarinchim, sem o devido tratamento.

Com a remodelação da quadra, foram aumentadas as vagas de estacionamento, além da instalação de um novo sistema de iluminação pública em led e ajardinamento.

O prefeito Jacques Barbosa destaca que a necessidade de correção na questão do saneamento fez com que a obra não pudesse mais ser adiada e que, aproveitando essa situação, foi amplamente debatida com moradores e lojistas a revitalização do espaço. “O conceito de quadra diferenciada foi mantido, mas com adequações que colaboram para o desenvolvimento econômico”.

O projeto foi elaborado de forma conjunta pelas secretarias municipais de Planejamento Urbano e Habitação e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).