Novo semáforo na zona norte de Santo Ângelo

Foi instalado um semáforo no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Venâncio Aires, na zona norte de Santo Ângelo. Equipes do DMT e secretaria do Meio Ambiente realizaram o posicionamento do equipamento no último final de semana e no domingo, dia 17, ajustes eram feitos no local.

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Gerson Fernando Rodrigues, a iniciativa da Prefeitura está em função de uma reivindicação da comunidade encaminhada pelo vereador Maurício Loureiro e aprovada pela câmara de Vereadores. A previsão é que o equipamento já esteja ativo nesta semana, assim que forem concluídas as sinalizações vertical e horizontal.

Segundo relato de moradores e comerciantes ocorreu o aumento do fluxo de veículos naquela região da cidade e muitos motoristas ainda empregam alta velocidade em seus veículos, diante disso, foi solicitado o semáforo para organizar melhor o trânsito naquele cruzamento e evitar acidentes.