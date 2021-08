A Gol anuncia voos entre Santo Ângelo e São Paulo em 2022

A GOL linhas aéreas está focada em expandir seus negócios na aviação regional. Dentre os primeiros destinos estão rotas no interior do Rio Grande do Sul. Parlamentares gaúchos interessados no assunto se reuniram mais uma vez com representantes da companhia nesta semana e foi anunciando para setembro o início das vendas de passagens para as cidades de Pelotas, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana. Todos os voos serão conectados a São Paulo.

As cidades de Caxias do Sul e Passo Fundo já contam com voos regulares para São Paulo – Guarulhos operados pelos Boeings 737-700 da GOL. A novidade fica por conta de Santa Maria e Uruguaiana, que terão voos com os jatos 737, e de Santo Ângelo e Pelotas com o ATR-72, operado pela VoePass.

No entanto, o início das rotas para Santo Ângelo deve ser somente para 30 de junho/2022 e por fim, Santa Maria em outubro de 2022.