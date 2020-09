Novas árvores para o “Túnel Verde”

O projeto de implantação do “Túnel Verde” iniciou no ano de 1998 em Santo Ângelo e neste sábado, dia 19, que antecede o Dia da Árvore e a chegada da primavera, será realizada mais uma ação ambiental de modo voluntário.

A iniciativa de arborizar este trajeto pretende criar um local de lazer para realização de cavalgadas, ciclismo, caminhadas, rústicas e até de turismo ecológico, tendo em vista o efeito positivo que as árvores produzem aos humanos e ao ecossistema do planeta.

O Túnel Verde está localizado nas margens da estrada que liga Santo Ângelo ao Distrito Sossego, por volta das 9h, um grupo de simpatizantes das causas ambientais, juntamente com a Associação de Reflorestamento de Santo Ângelo (ARFOM), Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e Grupo Escoteiro Medianeira farão a implantação de orquídeas em troncos de árvores e o plantio de 30 novas mudas.

As primeiras mudas foram plantadas no ano de 1998 por uma iniciativa da Associação de Reflorestamento de Santo Ângelo (ARFOM), em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e apoiado por entidades e pessoas parceiras da causa ambiental.