Neste ano não haverá desfile em homenagem à Pátria em Santo Ângelo

As medidas de afastamento social levaram autoridades municipais e nacionais a cancelarem os tradicionais desfiles do Exército Brasileiro e estudantil realizados em comemoração a independência do Brasil

Com o ano letivo paralisado desde março, em razão da pandemia, foram suspensas todas as atividades alusivas à Semana da Pátria, inclusive o desfile cívico que tradicionalmente acontece no dia 7 de setembro em Santo Ângelo.

No âmbito municipal a decisão foi tomada em reunião realizada no início de agosto e a medida está centrada nos protocolos de segurança recomendados pelos organismos de saúde, que aconselham evitar aglomerações, a manutenção do distanciamento e a interdição de espaços públicos.

O Exército segue orientações da portaria assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva que foi publicada no mês de agosto. O documento determina que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica orientem suas respectivas Forças para se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos do Sete de Setembro, como desfiles, paradas ou outras demonstrações que possam causar concentração de pessoas.