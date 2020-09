Região de Santo Ângelo segue em bandeira vermelha

O Gabinete de Crise do Governo do Rio Grande do Sul, manteve a região de Santo Ângelo em bandeira vermelha nesta segunda-feira (08). Os casos confirmados chegaram a 752, segundo o boletim da secretária de saúde. Sabendo-se que desses, são 118 casos ativos, 611 recuperados e 23 óbitos.

Além de Santo Ângelo, segundo dados do gabinete de crise do estado, a 18ª rodada de distanciamento controlado, define as sete regiões que estão em bandeira vermelha, à saber, Canoas, Capão da Canoa, Cruz Alta Novo Hamburgo e Porto Alegre. Todas as regiões pertencentes ao grupo de risco tiveram seus protocolos próprios aprovados pelo gabinete de crise.

Por fim, o estado tem 184 cidades pertencentes a essas regiões que estão em bandeira vermelha que corresponde a 46,7% da população gaúcha. Para saber mais acesse o modelo de distanciamento controlado do Governo do RS, aqui.

*Com informações do Gabinete de Crise do Estado do Rio Grande do Sul.