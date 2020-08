Juíza eleitoral realiza reunião com representantes de partidos políticos

Esclarecimentos sobre o processo eleitoral foram repassados por meio de uma teleconferência que contou com a participação de representantes de partidos políticos

Foi realizado pela primeira vez na 45ª Zona Eleitoral um encontro mediado pela internet, no qual, foram esclarecidos temas ligados ao processo eleitoral 2020, que envolve a candidatura, campanha e eleições de vereadores prefeito e vice-prefeito das cidades Brasileiras e consequentemente de Santo Ângelo.

A teleconferência foi realizada no dia 20 deste mês com foco nas convenções partidárias, que poderão ser realizadas, pela primeira vez, de forma virtual, para tratar assuntos do registro das candidaturas, da arrecadação de recursos e realização de gastos durante a campanha e a propaganda eleitoral.

A reunião foi convocada pela Juíza Eleitoral da 045ª Zona, Dra. Marta Martins Moreira, que esteve reunida com representantes dos órgãos partidários dos cinco municípios que compõem a 45ª ZE, Santo Ângelo, Entre-Ijuís, Eugênio de Castro, São Miguel das Missões e Vitória das Missões, advogados e contadores, contando também com a participação do Promotor Eleitoral, Dr. José Garibaldi Evangelho Simões Machado e os servidores do cartório eleitoral.

Eleições Municipais

O primeiro turno de votação no ano de 2020 será no dia 15 de novembro e a votação em segundo turno em 29 de novembro.

A realização das convenções partidárias e a escolha dos representantes de cada partido serão realizadas no período de 31 de agosto até 16 de setembro. Além do candidato (a) passar pela aprovação de seus colegas de partido a candidatura ainda será registrada na justiça eleitoral. O pedido de registro dos candidatos junto a Justiça Eleitoral pode ser feito até 26 de setembro, antes disso, não é possível realizar peças publicitárias que visem ganhar o apreço do eleitor.

Somente no dia 27 de setembro inicia a campanha eleitoral para preencher os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores dos municípios. A regulamentação foi estabelecida na Emenda Constitucional 107/2020.

Até o dia 16 de setembro todos os mesários do estado devem estar convocados. Na 45º Zona Eleitoral a chefe do cartório Marivane Gehm Gonçalves Medeiros informa que no dia 31 de agosto será publicada a lista dos mesários convocados para as eleições deste ano.