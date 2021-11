FEAAGRI Missões terá edição em 2022

Feira da Agroindústria e da Agricultura Familiar será realizada de 3 a 7 de setembro em Santo Ângelo

Depois de dois adiamentos em razão da pandemia do Coronavírus, a 10ª Feira da Agroindústria e da Agricultura Familiar, a FEAAGRI Missões, está confirmada para o período de 3 a 7 de setembro de 2022, no Parque de Exposições Siegfried Ritter, em Santo Ângelo. A feira é realizada de dois em anos e a nona edição aconteceu em 2019, com mais de 40 mil visitantes e cerca de 200 expositores.

No final da tarde de quinta-feira, 04, a Comissão Organizadora da FEAAGRI e o Governo Municipal reuniram a imprensa e autoridades para a confirmação da data e apresentação da nova identidade visual da feira promovida pelo Governo Municipal e pelas entidades representantes do setor primário de Santo Ângelo.

O evento foi considerado um “relançamento” pelo presidente da Comissão Organizadora e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Daniel Casarin, que apresentou um relatório da incursão recente feita na capital do Estado. Liderada pelo prefeito Jacques Barbosa e pelo deputado Eduardo Loureiro, a comitiva esteve em Porto Alegre para extensa agenda de visitas a fim de captar patrocínios para a feira. O vice-prefeito Dr. Volnei Teixeira, também acompanhou as agendas. Na avaliação de Casarin, as audiências foram produtivas. Ele também demonstrou otimismo para a realização da FEAAGRI em 2022 em função do avanço da vacinação no país e o consequente arrefecimento da pandemia.

O presidente disse ainda que a comercialização dos espaços internos e externos foi retomada está com boa aceitação por parte dos empreendedores.

DESENVOLVIMENTO RURAL

Em sua manifestação, o prefeito Jacques Barbosa destacou obras e ações do Governo Municipal para o desenvolvimento rural, e destacou a importância da agricultura familiar para a economia. De acordo com Jacques, a própria Secretaria de Agricultura do Estado atestou que as grandes feiras de negócios tem apresentado excelente comercialização nos pavilhões da agricultura familiar, muitas vezes representando a maior fatia dos resultados financeiros nos eventos.