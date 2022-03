Evento de economia associativa celebra os 149 do Município

A Gente Kombina, o Brique da Praça e os feirantes da Agricultura Familiar de Santo Ângelo se unem e organizam um evento que celebra os 149 anos do município no dia 22, próxima terça-feira. Será na Av. Venâncio Aires onde recepcionam a população com exposição, divulgação e comercialização de produtos agrícolas, agroindustriais, artesanais e artísticos, o diferencial é que estes produtos são fruto do trabalho de pessoas da comunidade e a feira contribui para o fortalecimento da economia local.

Entre às 7h e 17h o trânsito no trecho da Av. Venâncio Aires compreendido entre as ruas Três de Outubro e 25 de Julho será fechado para os veículos e aberto para o passeio da população, que poderá visitar este espaço, fazer lanches adquiridos no local, adquirir produtos dos expositores do Brique da Praça e sociabilizar com os feirantes, este evento associativo também contará com som ambiente.

O evento foi possível a partir da ação colaborativa das lideranças da Associação do Brique da Praça, da Aprocosa – Associação de Produtores de Hortifrutigranjeiros de Santo Ângelo (Aprocosa) e o movimento A Gente Kombina.