@degustamissões

A identidade digital do Degusta Missões Delivery já está ativa nas redes sociais e as 20 empresas participantes realizaram uma maratona de clínicas e palestras para garantir o sabor dos aliamentos no sistema de entrega a domicílio. O evento será entre os dias 1º e 18 julho



O perfil do Degusta Missões Delivery no Instagram e Facebook já esta ativo e disponível para que a população possa seguir/curtir e conferir as atualizações de divulgação deste evento gastronômico que será realizado entre os dias 1º e 18 de julho em Santo Ângelo.

Participam 20 estabelecimentos e cada um dos participantes deve disponibilizar, pelo menos, três opções de pratos finalizados especialmente para o sistema de entrega a domicílio pelo aplicativo Delivery Much.

Representantes dessas empresas participaram de uma sequência de reuniões e clínicas que devem garantir a qualidade dos produtos que estarão disponíveis para o Degusta Missões Delivery. O evento também tem a pretensão de resgatar e valorizar os sabores regionais, bem como, valorizar as pessoas envolvidas no preparo destes alimentos.

Atendimento, conservação, empratamento com assessoria do Chef Gibran, orientações sobre os cenários, tendências e técnicas de fotografias direcionadas para as mídias digitais já foram realizadas. Para acompanhar os detalhes, bem como, ficar atento a tudo que envolve o Degusta Missões Delivery, basta seguir as páginas do degusta Missões Delivery no Instagram. @degustamissoes

Um dos propósitos do evento organizado pelo Sebrae em parceria do Delivery Much, Prefeitura de Santo Ângelo, AMM – Associação dos Municípios das Missões, Funmissões, Senac, Catedral e veículos de comunicação, como o Mensageiro, tem o propósito de contribuir com uma modalidade alternativa de valorização dos estabelecimentos gastronômicos neste momento de enfrentamento ao COVID-19.

Participações

AÇAÍ DOS CÉUS

ALADIM MISSIONEIRO

ANJO SANTO MASSERIA

BAR PATAGÔNIA

BRAZIALIAN MEATS HAMBURGUERIA

CACTUS FOOD & MUSIC BAR

CAFÉ CULTURA

CHURRASCARIA DO CHICO

CAKE SABORES

DELÍCIAS FERRETTI – Sem Glúten e Lactose

EXPRESS GALETERIA E CHURRASCARIA

FNP – Frango no Pote Delivery

JUKYIO SUSHIBAR

PADARIA SANTO ÂNGELO

PRIMUS RESTAURANTE

QUICK RESTAURANTE

RESTAURANTE E SORVETERIA CREBOM

RODOBAR LANCHES

TANJO SUSHI

VIBE GASTROBAR