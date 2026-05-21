Lançamento da 12ª Feaagri Missões destaca força das agroindústrias e preparativos para a feira de 2026

A 12ª edição da FEAAGRI MISSÕES foi oficialmente lançada em um evento realizado no auditório do Sindilojas Missões, em Santo Ângelo, reunindo autoridades, lideranças, patrocinadores, representantes de instituições de ensino, imprensa e integrantes das comissões organizadoras. A feira acontecerá entre os dias 3 e 7 de setembro de 2026, consolidando-se como um dos principais eventos voltados à agroindústria e agricultura familiar da região missioneira.

Durante a cerimônia de lançamento, a organização apresentou as principais novidades da próxima edição, destacando o fortalecimento das agroindústrias familiares, a valorização dos empreendedores do campo e o intenso trabalho de planejamento realizado há mais de um ano para garantir uma estrutura ainda mais qualificada ao público e aos expositores.

A comissão organizadora ressaltou que diversas frentes de trabalho seguem em andamento, com comissões específicas atuando em prol da organização da feira, muitas delas ainda em fase de formatação e planejamento, demonstrando o compromisso coletivo com o crescimento e fortalecimento da FEAAGRI MISSÕES.

Outro destaque do evento foi o reconhecimento às empresas parceiras e patrocinadoras, além das instituições de ensino que vêm contribuindo tecnicamente para o desenvolvimento das ações da feira. O apoio conjunto entre iniciativa privada, poder público e entidades educacionais foi apontado como fundamental para o fortalecimento do setor agroindustrial e para a ampliação das oportunidades à agricultura familiar.

A solenidade iniciou com a fala do presidente da 12ª FEAAGRI MISSÕES, Daniel Casarin, que destacou o empenho das equipes envolvidas e a importância do evento para o desenvolvimento regional. Em nome dos patrocinadores, fez uso da palavra o diretor executivo da Sicredi União RS/ES, Fernando Hass, reforçando o compromisso das instituições parceiras com o fortalecimento do agronegócio e das agroindústrias locais.

Na sequência, pronunciaram-se o presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, Osvaldir Ribeiro de Souza, o vereador Cristian Fontella, representando o deputado federal Bohn Gass, além do deputado estadual Eduardo Loureiro, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Encerrando a participação das autoridades, o prefeito de Santo Ângelo, Nívio Braz, destacou a importância da feira para o desenvolvimento econômico e social do município e da região.

Em um momento de emoção, a embaixadora da 11ª FEAAGRI MISSÕES, Ariadine Zenatti, realizou seu discurso de despedida, sendo homenageada com uma orquídea entregue pela diretoria da feira e um mimo especial da MK Produções Culturais, por intermédio da secretária de diretoria, Claudete Cruz.

Na sequência, foi apresentada oficialmente a embaixadora da 12ª FEAAGRI MISSÕES 2026, Emilly Eduarda Saratt de Oliveira, que recebeu a faixa das mãos de Ariadine Zenatti, além de uma orquídea, simbolizando a continuidade da representatividade e do fortalecimento da feira.

O evento também contou com a apresentação da TV FEAAGRI, conduzida pelo jornalista Luciano Rodrigues, diretor RDF Conteúdo, reforçando a proposta de ampliar a comunicação e a cobertura do evento, com parcerias e inovações uma tv interna que vai levar pra mais longe a marca Feaagri, contando com parceiros como o jornalista Amauri Lírio e o diretor do portal rádio Cidade SA Jairo Ferreira, o canal passará a ter três telas de informação explanando todas as atividades que norteiam a feira, Luciano ainda destacou números e o movimento gerado pela ultima edição que aconteceu em 2024. Encerrando a programação, o público acompanhou uma apresentação artística do casal de mascotes Fê e Aagri, de Rogério Peppe, da Peppe Company – Cia Artística, antecedendo um coquetel de confraternização entre os participantes.

Com expectativa positiva e um amplo trabalho já em andamento, a 12ª FEAAGRI MISSÕES projeta uma edição marcada pela inovação, fortalecimento das agroindústrias e valorização da agricultura familiar, consolidando-se como referência no setor regional. Texto e fotos: @rdfconteúdo