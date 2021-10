30 anos do Brique tem agenda para novembro

A direção da Associação do Brique da Praça e seus expositores estão empenhados em fechar a agenda das comemorações dos 30 anos de criação e instalação do Brique, na Praça Ricardo Leônidas Ribas, popular Praça do Brique. A implantação do Evento, com a primeira edição, ocorreu no domingo 10 de novembro do ano de 1991. Desde sua criação pela lei municipal 1414/91, até nos dias de hoje, persegue-se os objetivos de humanização dos espaços públicos, levando na bagagem para o público frequentador a possibilidade de entretenimento, cultura popular e comercialização de produtos, que se mantêm, nas linhas de artesanato, manufaturados, antiguidades, quitute e flora.

Segundo a coordenação de Eventos e Divulgação e a presidência do Evento, estão agendados para novembro shows com a CIA Circense Burzum, músicos e cantores Raoni e Eduardo Maicá, a presença da santo-angelense acordeonista e compositora Marinês Siqueira com seus excelentes repertório e instrumentistas. Para encerrar as festividades foi fechada a apresentação da mais nova Orquestra formada em nossa cidade, por excelentes músicos, sob a égide da Secretaria Municipal de Cultura.

SHOW DAS ONZE COM CID RIOS

O espaço cultural do Brique, tradicional Show das Onze, cantado em prosa e verso de lindas composições de fans e compositores locais, apresenta o cantor e violonista Cid Rios, neste domingo 31. Cid teve seu show anunciado para o domingo 3 de outubro, mas com a instabilidade do tempo foi transferido para esta oportunidade. Dono de uma voz peculiar e agradável e de excelente repertório, participa das apresentações no Brique desde a sua criação e seu palco se divide entre dias e noites locais e regionais.