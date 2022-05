Atletas da Full Life Training participarão do Campeonato Mundial de Kettlebell Sport em Portugal

O treinador da Full Life Training e professor de Educação Física da Escola da URI, de Santo Ângelo, Ricardo Dable, juntamente com o atleta da Full Life, Dielo Giovelli embarcarão para Portugal, onde participam do Campeonato Mundial de Kettlebell Sport – WKSF (World Kettlebell Sport Federation) considerado o maior campeonato da modalidade

A participação neste evento esportivo foi garantida depois que os atletas participaram das seletivas regionais e nacionais, alcançando assim, o índice para o mundial. O evento reúne atletas de vários países do mundo, competindo em várias categorias, de acordo com a modalidade escolhida e o peso do Kettlebell.

Em Portugal, Ricardo e Dielo se juntam com os demais atletas que integram a Seleção Brasileira de Kettlebell Sport. Ricardo participa na modalidade Snatch até 95kg, com o Kettlebell de 24kg e também da meia maratona 30’ de Snatch, na categoria acima de 87kg, com Kettlebell de 24kg. Já o Dielo participa na meia maratona 30’ de OALC (One Arm Long Cycle), na categoria acima de 87kg, com Kettlebell de 24kg.

É a primeira vez que os atletas da Full Life vão para uma competição em nível mundial. Além do tradicional treino de Crossfit, a Full Life Training oferece treinos exclusivos na modalidade de Kettlebell Sport.