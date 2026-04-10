KETTLEBELL NA ESCOLA IMPULSIONA JOVENS ATLETAS E APRESENTA RESULTADOS DE 2025

Na noite desta terça-feira (07), o secretário municipal de Cultura e Esporte, Edimilson Pretto, visitou o Centro de Treinamento Full Life para prestigiar os estudantes que seguem treinando após participarem do projeto “Kettlebell na Escola”.

A última edição da iniciativa foi realizada entre os meses de maio e agosto de 2025, contemplando alunos das escolas municipais Liberato Salzano Vieira da Cunha, Profª Mathilde Ribas Martins, José Alcebíades de Oliveira, Margarida Pardelhas e Cel. Eurico de Morais. O projeto, desenvolvido com apoio das secretarias de Cultura e Esporte e de Educação, tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover o desenvolvimento físico e social das crianças.

Após o término das atividades nas escolas, os alunos deram continuidade aos treinamentos com apoio do CT Full Life e participaram, de 28 a 29 de março, do 11º Campeonato Gaúcho de Kettlebell Sport, onde conquistaram resultados expressivos. “Mais do que medalhas, esses jovens levam consigo valores fundamentais como respeito, superação e companheirismo, que fazem toda a diferença dentro e fora das competições”, ressaltou o treinador Ricardo Dable.

Durante a visita do secretário, também foi realizada a entrega oficial do projeto Kettlebell na Escola, com o intuito de viabilizar uma nova edição neste ano. “Iremos trabalhar para dar continuidade a essa iniciativa tão importante, que incentiva a prática esportiva e contribui diretamente para a formação das nossas crianças e jovens”, afirmou o secretário Edimilson Pretto.

Confira os resultados dos estudantes:

Lohana Padilha: 1º lugar Snatch Military 12kg , 1º lugar meia maratona OALC 12kg 30’ e 2º lugar OALC 12kg 10’ (tem índice para o Mundial na Moldávia 2026)

Thiago Ramires Paullus: 1º lugar meia maratona 30’ OALC 16kg e 2º lugar Snatch Military 16kg (tem índice para o Mundial na Moldávia 2026)

Lorenzo Ramires Paullus: 1º lugar meia maratona 30’ OALC 16kg e 2º lugar Snatch Military 16kg (tem índice para o Mundial na Moldávia 2026)

Jovane Gabriel dos Santos: 1º lugar meia maratona 30’ OALC 12kg e 1º lugar Snatch Military 12kg

João Vitor dos Santos: 1º lugar TALC 24kg e 1º lugar Snatch Military 24kg (tem índice para o Mundial na Moldávia 2026)

Davi Dutra Gabert: 1º lugar meia maratona 30’ OALC 16kg e 1º lugar Snatch Military 16kg

Rian Davi Da Silva Rodrigues: 2º lugar meia maratona 30’ OALC 16kg e 2º lugar OALC 16kg 10’

Joana Dapper: 1º lugar meia maratona 30’ OALC 8kg e 1º lugar OALC 10’ 8 kg

Allan Rolim: 1º lugar Snatch 4kg 7’

