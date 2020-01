Escola da URI completou 30 anos em 2019

Em 2019 a Escola da URI completou 30 anos e para comemorar este marco em sua história foi realizado um jantar com a presença de alunos, ex-alunos, pais, colaboradores e ex-colaboradores. Nessa noite, a Escola da URI homenageou as pessoas que deixaram suas marcas pelo trabalho realizado ao longo desses anos.

Na solenidade, o diretor da Escola da URI, Cristiano Weber e o diretor Geral do Campus da URI – Santo Ângelo, Gilberto Pacheco, prestaram homenagens e agradecimentos, pela dedicação, àqueles que auxiliaram a construir a missão, visão, valores e objetivos da escola. Também foi feita a entrega de mimos àqueles que, durante a trajetória na instituição, contribuíram para o desenvolvimento social e intelectual dos estudantes com qualificação, comprometimento e dedicação. Deixaram assim, um legado de trabalho por uma educação pautada em valores éticos e humanos, buscando inovar em suas ações e metas para melhor conduzir a comunidade escolar.



Para marcar os 30 anos, diversas atividades comemorativas foram realizadas durante o ano letivo, como o concurso de redação cujo tema foi 30 anos: mais que uma escola, uma experiência de vida. Além disso, realizaram-se ações solidárias como a venda de pizza para a compra de um aparelho auditivo, doação de chocolates a instituições carentes, arrecadação de brinquedos para a escola Heinz Rogowski, entrega de fraldas geriátricas para o Lar Universina Carreira Machado, recolhimento de roupas e alimentos para a aldeia indígena Guarani, no distrito Buriti, arrecadação de ração para cachorros e gatos acolhidos pela Aspa, e de tampinhas e lacres em parceria com o Lions. Aconteceram também momentos que envolveram a comunidade local como a conscientização da importância da doação de sangue, e a contação de histórias na Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio Vargas.

De acordo com o diretor, Cristiano Weber. “Há 30 anos, o sonho era reinventar a educação para reinventar o mundo, formar pessoas autônomas, cidadãs e criativas para uma sociedade mais justa, inovadora e solidária, ao longo desse tempo, dezenas de pessoas nos ajudaram a construir esse projeto, compartilhando suas histórias e sonhos”, disse.