Livro conta a história de implantação do IFFar nas missões

O livro intitulado “Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Ângelo: compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade” tem como objetivo socializar com a comunidade local e regional o compromisso do IFFar com a formação profissional e cidadã, alinhada à missão da instituição de promover educação profissional, científica e tecnológica, apoiada no ensino, na pesquisa e na extensão.

Os organizadores desse primeiro livro são as professoras Dra. Eliane de Lourdes Felden, Dra. Ângela Pawlowski, Ma. Karlise Soares Nascimento e o atual Diretor Geral do IFFar Campus Santo Ângelo, docente Dr. Adilson Paz Stamberg.

A obra é dedicada a todos os que acreditam na força da educação como caminho para a construção de uma sociedade justa e democrática.

Em especial, expressa um agradecimento: à Comissão de implantação do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, pelo empenho e dedicação; à magnífica reitora do Instituto Federal Farroupilha, Carla Comerlato Jardim, pelo apoio e investimentos no Campus Santo Ângelo; aos primeiros Diretores Gerais do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, professor César Eduardo Stevens Kroetz e professora Rosane Rodrigues Pagno, bem como suas respectivas equipes diretivas, pela persistência e entusiasmo em dar início a essa importante Instituição; aos gestores e servidores do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, pelo compromisso e pelos esforços empreendidos no cotidiano para consolidar uma educação pública, gratuita e de qualidade; aos alunos do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, e respectivos familiares que acreditam no trabalho de formação ofertado pelo IFFar; a toda comunidade local e regional que confia e valoriza o trabalho dessa Instituição de Ensino como lugar de formação cidadã e profissional.

Abordagem

A produção reúne vários capítulos em que é apresentado um conjunto de relatos de ações, projetos e trabalhos concretizados no IFFar visando registrar e divulgar as experiências exitosas realizadas na instituição. Os capítulos, em geral, expressam a história de implantação do IFFar na região das missões; o trabalho da comissão de implantação do IFFar, incluindo o depoimento de alguns participantes; práticas, projetos e realizações dos Cursos Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática; Técnico em Agricultura; Curso Superior de Sistemas para Internet; Curso Superior de Licenciatura em Computação.

Igualmente há uma valiosa abordagem de temáticas interdisciplinares, que resultaram de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, bem como a socialização de importantes políticas do IFFar, entre elas: a gestão e organização administrativa do IFFar; o apoio permanente à inovação tecnológica; à oferta de programas de Cursos de Pós-graduação; aos investimentos para a permanência e êxito dos estudantes; ao compromisso com a democratização do ensino superior.

O lançamento da obra irá ocorrer após as autoridades da área da saúde, liberarem o retorno às atividades letivas presenciais, em data a ser divulgada nos meios de comunicação. Por outro lado, informamos que a obra já está disponível no site da instituição, com acesso livre para a leitura pela comunidade interna e externa do IFFar.

Texto: Professora Dra. Eliane L. Felden