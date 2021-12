Trabalho de conservação do museu a céu aberto em Santo Ângelo

Os vidros que protegem as janelas do Museu a Céu Aberto foram limpos no início deste mês em uma ação comandada pela Secretaria Municipal de Cultura e o NARQ – Núcleo de Arqueologia de Santo Ângelo. Estas estruturas são chamadas de janelas arqueológicas e permitem observar remanescentes arqueológicos da antiga estrutura que fez parte da igreja construída na Missão Jesuítica de Santo Ângelo Custódio.

Além da limpeza tradicional com água e sabão, foram removidas películas já deterioradas que dificultavam a visualização, bem como, removida a vegetação que crescia no local. Estes espaços foram deixados à mostra para que a população e visitantes possam conhecer melhor a história.

Três Igrejas já foram edificadas neste mesmo lugar, uma delas construída durante as Missões Jesuíticas na primeira metade do século XVIII. Evidências materiais foram encontradas durante as escavações feitas para reformas da Praça Pinheiro Machado no ano de 2007. Sabe-se que esta primeira edificação era maior que as duas posteriores e as bases da construção podem ser vistas a partir destas aberturas preservadas que ajudam a contar a história de Santo Ângelo e da redução Jesuítica de Santo Ângelo Custódio.

Uma segunda Igreja foi edificada neste mesmo local após a Guerra Guaranítica, em 1888, quando os primeiros colonos chegaram para povoar a região. Esta Igreja era bem menor que a anterior e não restaram vestígios.

Por fim, a terceira e atual Igreja, que iniciou sua edificação em 1929 com a nave central erguida nos anos 30, nos anos 50 o pórtico e nos anos 70 foram erguidas as torres para abrigar seis sinos.