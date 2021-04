Teatro digital trabalha o tema as Missões e os Museus

‘Escultórias Fascinantes no interior do Estado’ é o nome do espetáculo teatral mediado pela internet organizado pela “A Turma do Dionísio” este trabalho é focado em sete cidades do noroeste do estado do Rio Grande do Sul

O grupo de teatro “A Turma do Dionísio”, inicia neste mês de abril as atividades do projeto Teatro, Museus e Missões, com toda a programação disponibilizada em plataforma virtual.

Além buscar ampliação do público para as artes, o projeto também pretende valorizar o patrimônio histórico. As performances acontecerão em 7 cidades do Noroeste do Rio Grande do Sul: Cerro Largo, Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga e São Miguel das Missões.

O foco principal é a apresentação da peça Escultórias Fascinantes, de forma on-line para cada uma das cidades. Além do espetáculo, estão previstas outras atividades culturais, como: rodas de conversa virtuais com o público; lançamento do vídeo “Esculturas das Missões”; realização do Interfaces de Memórias, para divulgar os museus locais; oficinas de Teatro de Bonecos; oficina de canto e vídeo; realização do jogo O Universo Oculto das Imagens.

O público poderá acessar, gratuitamente, as atividades no canal do YouTube do Teatro Turma do Dionísio.

O Projeto Teatro, Museus e Missões foi selecionado no edital FAC Movimento e está sendo realizado com recursos da Secretaria da Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Pró-cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura.