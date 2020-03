Passarela de pedra construída por indígenas reaparece no Rio Ijuí

O caminho usado pelos índios para atravessar o Rio Ijuí a pé, está localizado no limite dos Municípios de Santo Ângelo e Vitória das Missões, em Linha Sabiá, na zona rural. Neste lugar, o relevo conduz o rio a fazer sinuosas curvas e o peculiar relevo também revela a beleza da região.

Quando o assunto é volume de água, o Rio Ijuí é o principal curso hídrico da região e referência na hidrografia do estado do Rio Grande do Sul. Por este motivo, a edificação que aparece, em situações anormais de incidência de chuva, desperta a curiosidade e relembra fatos históricos do tempo das Missões Jesuíticas.

Uma das suspeitas é que ao atravessar para o rio e adentrar na localidade de Ressaca dos Paullus, em Vitória das Missões, existe um lugar, identificado como “Lagoa Seca”, onde os índios se agrupavam para trabalhar na extração de minério ferro.

Quem conta é Evanir Liberalesso, ela é uma das proprietárias das terras que estão nas imediações desta ponte de pedra indígena. Ela conta que a família até resolveu preservar o lugar devido aos relatos históricos contados por seu avô, Sr. Antônio Barichello.

Evanir conta que em tempos mais antigos os moradores preservavam as pedras no lugar, sempre que a força da água levava parte delas a comunidade em esforço coletivo, tentava recolocar as pedras, segundo os relatos ouvidos no âmbito familiar, a largura da faixa de pedras permitia a travessia segura para a outra margem, mas com o tempo e com a força da água as pedras foram saindo do lugar, sem intervenção humana, a ponte foi desaparecendo.

Segundo Darci Pedro Donadel, que um morador da região, o aparecimento desta “pinguela dos índios” é uma referência de secas mais severas, ele afirma que a última vez que apareceu esta formação, foi em 2012, ano em que ele escreveu em uma pedra a frase “SETE MÊS S.H. 2012”. Naquela época tendo como testemunho o Jornalista Oda Kotowski, que fez uma matéria para um jornal local de Santo Ângelo e também o Técnico Agrícola, Diomar Formenton, que sempre trabalhou na área ligada a agricultura.

Kotowski também relata que outro marco histórico de aparecimento da ponte indígena seria nos anos 40, identificando períodos mais severos de seca no Rio Grande do Sul.

O pesquisador e especialista em assuntos missioneiros, José Roberto, confirma que naquela região há restos do período jesuítico e informa que esteve naquela região no ano de 1993, para conferir o relato de moradores e verificar in loco vestígios do período jesuítico. Ele afirma que, tanto no lado de Santo Ângelo, quanto de Vitória das Missões, há pedras cúbicas que pareciam prontas para uso em edificações.

Ele acredita que esta ponte era um caminho secundário que em algum ponto próximo unia-se a caminhos principais onde eram feitas as rotas comerciais entre São Miguel, São Lourenço, São João Baptista, até as reduções do lado argentino.

José Roberto lembra que Santo Ângelo era o maior produtor de erva mate da época e este caminho poderia ser uma das vias de escoamento da produção. Segundo o historiador o fato da ponte é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça que remonta a história e comprova a força das missões e de Santo Ângelo no contexto histórico jesuítico.