A 2 fase do projeto Teatro, Museus e Missões da Turma do Dionísio prepara a série de vídeos, Olhares e Patrimônio e será realizada nos meses de junho e julho, com atividades formativas e culturais realizadas em plataforma virtual.

Os vídeos produzidos a partir do projeto serão lançados periodicamente nas redes sociais e no YouTube do Teatro A Turma do Dionísio: www.youtube.com/c/TeatroTurmadoDionisio

Este material tem o propósito de tornarem conhecidos os diversos olhares que a população possui do patrimônio cultural das 7 cidades participantes do projeto: Cerro Largo, Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga e São Miguel das Missões. São imagens feitas por pessoas das cidades que compartilham suas percepções sobre o patrimônio.

O Projeto Teatro, Museus e Missões, realizado pelo Grupo de Teatro A Turma do Dionísio foi selecionado no edital FAC Movimento e está sendo realizado com recursos da Secretaria da Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Pró-cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura.



Oficinas Formativas

Nesta fase do projeto estão programadas duas oficinas desenvolvidas em plataforma virtual.

No dia 1º de julho, às 19 horas, acontece a Oficina de Vídeo, coordenada por Fábio da Costa Petry, formado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda na Unijuí. E no dia 22 de julho, também às 19 horas, acontece a Oficina de Canto, coordenada por Letícia Maria Sausen, com formação em educação musical e canto.

As oficinas podem ser acessadas gratuitamente pelo público interessado, a partir de 16 anos. Para ter acesso à plataforma das oficinas é necessário fazer a inscrição prévia, pelo fone/whats: (55) 9 9969-1959.