Museu do Cinema Vivaldino Prado mantém sala de projeção

O Museu do Cinema Vivaldino Prado possui uma sala para exibição de filmes. A Sala de projeção usa poltronas de época, material que foi doado pelos antigos cinemas de Santo Ângelo, restaurados e instalados no local. Está disponível ainda um arquivo com 82 títulos, entre documentários e também filmes de ficção. A sala foi inaugurada em agosto de 2018 e está a serviço da comunidade que pode agendar a exibição de um dos filmes do acervo.

Entre os documentários do acervo encontramos três produzidos localmente sobre temas que envolvem aspectos culturais e históricos de Santo Ângelo o “Estação 21 – Uma Viagem no Tempo Através da História” este filme foi elaborado a partir do Edital “Pró-Cultura aproximando culturas” e narra a história da estação ferroviária de Santo Ângelo, desde a sua construção até se tornar um museu e memorial.

Outros dois documentários com temas locais estão no acervo, como Diversidade Religiosa em Santo Ângelo e o filme “Cinema em Nós” que aborda os 100 anos do cinema em Santo Ângelo. O horário de funcionamento do museu Vivaldino Prado é entre 8h e 17h com a pausa ao meio dia e retorno às 13h. Antes das medidas de distanciamento social a sala era bem concorrida e mantinha atividades regulares. Com a redução nos índices de contágio a sala deve voltar ao fluxo normal nos próximos meses.

O espaço de projeção recebe o nome de “Tatty Frey” e faz uma homenagem à Henriette Frey Fidelis, proprietária do Cinema Avenida desde o ano de 1928 até o encerramento das atividades em 1980. A instalação da Sala de Projeção no Centro de Cultura é mantida pela Prefeitura de Santo Ângelo, por meio da Secretaria de Cultura. Foi inaugurada durante a 26ª Semana Cultural de Santo Ângelo que teve como patrono o Procurador da República, Osmar Veronese, que articulou doações junto aos órgãos federais locais e do Rotary Club.