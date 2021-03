A mulher missioneira em evidência

O evento de lançamento da 60ª revista O Mensageiro foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do jornalista e cerimonialista Amauri Lírio e a entrega das revistas e troféus se adequou aos tempos de pandemia. Para manter o distanciamento social foi montado um cenário ao ar livre onde ocorreu todo o cerimonial. Cada uma das homenageadas fez fotos individuais e recebeu um mino personalizado.

A fachada de parceiros comerciais da revista e do evento, como Dimari Planejados, Viera Odontologia e Biomedicina Estética e da Binho e Sola Viagens, compôs o cenário ornamentado no passeio público. Tanto a revista, quanto o evento coloca em evidência mulheres que fazem a diferença em diversos setores sociais de Santo Ângelo e da região missioneira.

Amauri Lírio também aproveitou as transmissões e proposta diferenciada deste cerimonial, para agradecer os profissionais liberais e empresas que acreditam em seus empreendimentos. Para o apresentador do evento, mesmo em um momento atípico de cuidados com a saúde, e, até de pela perda de pessoas queridas, a vida ainda deve continuar plena de realizações, brindou o sucesso da revista e fez um convite a toda comunidade e lideranças locais a continuarem acreditando em seu potencial e no potencial das mulheres e homens desta terra.