Lacuna na Galeria dos Prefeitos de Santo Ângelo

A galeria dos Prefeitos de Santo Ângelo está incompleta, faltam duas fotografias, uma delas é de Álvaro Alves da Silveira, que atuou como intendente entre os anos de 1916 à 1918 e um segundo retrato que falta é de Cicero Jayme da Fontoura Trindade, este prefeito atuou no ano de 1935.

Diante destas duas lacunas a secretaria de cultura do município, por meio da equipe do Arquivo Municipal, realiza uma campanha de divulgação que visa sensibilizar a população disposta a fazer uma doação deste tipo de material fotográfico, principalmente familiares destas personalidades, pois podem conter retratos em seus arquivos pessoais.

A ação visa preservar a memória e história de Santo Ângelo e quem souber de alguma informação sobre um retrato destas duas personalidades pode entrar em contato com pelo telefone (55) 3312 0184, ou pelo e-mail – cultura@santoangelo.rs.gov.br.

A Galeria dos Prefeitos pode ser vista em exposição permanente no prédio da prefeitura, localizado no segundo piso, junto ao acesso ao gabinete do Prefeito.

No Brasil, a figura do intendente existiu até 1930, quando surgiu a figura do prefeito. Segundo pesquisa liderada pela Prefeitura de São Carlos, os conselhos de intendência foram instituídos no início de 1890 e criados pelo governo republicano para gerir os municípios até que fossem regulamentadas a organização dos Municípios e a legislação para as novas eleições, baseada no novo modelo político que se estabelecia.