Espaço de dança e arte para os ‘pequenos’

“Espaço Le Petit” é um projeto da bailarina e acadêmica de psicologia Laura Vitória Wobeto Basso. Desde os cinco anos de idade ela vive o mundo da dança, mas também pratica artes cênicas, inclusive é uma membra fundadora da ACACIA – Associação Cultural e Artística Cidade Dos Anjos, entidade promotora do Festival Internacional de Teatro em Santo Ângelo. No dia 13 de setembro a bailarina galga mais um degrau em seu projeto de vida, pois inaugurou um espaço dedicado a sua arte em Santo Ângelo.

A escola de Ballet “Espaço Le Petit” está localizada na Rua Antônio Manoel, 1276, próximo do Colégio Marista. Foi idealizado pela Bailarina Laura Vitória Wobeto Basso, primeiramente para o público infantil, a partir dos três anos de idade, mas logo deve formar turmas para outras idades.

Além da dança clássica por meio do Ballet no Espaço Le Petit é possível aprender a Dança do Ventre com a Professora Lais Madri e Teatro com Naijan Messa.

O primeiro contato com a dança que Laura Basso teve, foi aos cinco anos de idade, desde então, nunca mais parou de aprimorar a sua arte. Morou em diversas cidades do Rio Grande do Sul e sempre fez questão de aprender mais, até que, os 15 anos de idade, já era uma instrutora de dança.

Nesta trajetória adquiriu consciência corporal, postura, disciplina, sensibilidade, coordenação motora, ritmo, entre outras habilidades proporcionadas pela cultura do Ballet. Agora, no Espaço Le Petit, quer repassar todo este conhecimento para as novas gerações e até ensaia novos cursos para os maduros, pois já surgiu interesse deste público pela dança.