As cores que expressam a arte de Ronoaldo Marques

Uma exposição de telas do santo-angelense Ronoaldo Marques está aberta para a visitação no Café Cultura entre às 15 horas e 20 horas de segunda a sexta, neste sábado e domingo, excepcionalmente, somente entre 8 horas e 12 horas devido as medidas de afastamento social.

A mostra segue a proposta do Café Cultura que incentiva a imersão cultural pela gastronomia e mantém exposições permanentes de artistas locais.

Além de apreciar as peças, o cardápio de cafés, doces e salgados são inspirados no regionalismo brasileiro e também nas diferentes culturas existentes pelo mundo. O café cultura está situado na Rua 15 de Novembro, 1349.

Sobre o Artista

O artista Ronoaldo Marques tem suas raízes na capital missioneira, local onde nasceu e desenvolveu sua genuína técnica artística. Sua formação iniciou-se no ano de 2002, quando dedicou-se durante 3 anos a pintura figurativa. Porém, desabrochou na abstração, moldando sua pintura na mistura de várias técnicas.

O resultado da expressão de Ronoaldo Marques são telas impregnadas de ‘alma e coração representadas por meio das cores’. Sua linguagem é pictórica e intervencionista abstrata, possui pinceladas precisas e atléticas, pois usa e abusa da vivacidade e exuberância das cores.

Ele define também como uma arte de iconografia simples, ou seja, que todo e qualquer observador compreende, sem demandar conhecimento. Em seu processo de criação, Ronoaldo Marques aposta em pinceladas carregadas de cor e expressão, deixava de lado a razão o que considera o aflorando seu interior, seu sentimento, executadas de forma rápida e segura com aplicação de tinta espontânea.