A semana inicia com troca de condutores e ampliação da rede de média tensão na zona norte

Um projeto de qualificação da rede elétrica foi executado na segunda-feira, dia 12, no Bairro Pascotini e na Av. Salgado Filho, zona norte da cidade de Santo Ângelo. O trabalho iniciou pela manhã e foi finalizado próximo das 18h. Do meio-dia ao término do serviço aquela região da cidade ficou sem energia elétrica

O trabalho executado pela Monpar em Santo Ângelo na última segunda-feira, dia 10, teve o objetivo de trocar os condutores de energia elétrica de média e baixa tensão. O circuito ganhou mais um transformador e permitiu a redistribuição da energia elétrica, pois a concessionária identificou o aumento da demanda naquele local devido a implantação de novas residências.

Na prática o sistema de três fios separados foi todo retirado e um cabo multiflexo passou a fazer parte do sistema, este tipo de condutor é mais compacto, se adapta melhor a paisagem urbana e a arborização.

A Monpar que executa a obra informou que este tipo de qualificação é realizada onde a concessionária identifica a necessidade. Para estes lugares da cidade são realizados projetos que são executados para atender novas demandas por energia. Nesta semana não há agenda de novas intervenções deste tipo no município de Santo Ângelo.

O cabo multiflexado

“É a denominação adotada para identificar um cabo composto por condutores fase isolados envoltos em um condutor neutro nú que serve como sustentação dos condutores fase”.

Além de ser mais fácil de ser instalado, mantém os condutores mais próximos e ocupa menor espaço. Segundo os especialistas nesta área, também apresenta menor queda de tensão e diminui futuros serviços de manutenção, como redução na poda das árvores.