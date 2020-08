Mais de 20 mil residências podem ficar ser água potável nesta terça-feira, dia 4

O abastecimento de água está prejudicado no município de Santo Ângelo na manhã e tarde desta terça-feira, dia 04, dois eventos distintos impactam na distribuição de água potável. Um deles e o vazamento de uma adutora localizada na Av. Getúlio Vargas, próximo ao Estádio de futebol da zona sul do Município e o segundo é a interrupção de energia elétrica na rede que abastece a Estação de Tratamento da ETA II localizada no Bairro São Carlos, pois a RGE realiza a manutenção na rede de distribuição de energia naquele local.

A operação da RGE inicia as 13h30min e a previsão de normalizar a produção de água da Estação de Tratamento é às 20h.

Já a adutora de água da Av. Getúlio Vargas provoca a falta de abastecimento desde às 8h da manhã.

O impacto pode ser percebido em 20.200 mil residências

CENTRO, CENTRO SUL, DYTZ, GEISS, OLIVEIRA, MENGES, KURTZ, HALLER, JARDIM SABO, JARDIM

JARDIM DAS PALMEIRAS, SÃO CARLOS, MISSÕES, SANTA FÉ, CASAROTO, BRAGA, SEPÉ TIARAJU, HARMONIA, UNIÃO. JARDIM SABO, HALLER, KURTZ, CASAROTO, CENTRO SUL, SEPÉ TIARAJU, HARMONIA, EMILIA.