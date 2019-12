Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulher pública informativo

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CMM) de Santo Ângelo publicou um informativo divulgando as ações realizadas pelo órgão.

De acordo com Simone, o informativo destaca as ações e projetos realizados nos três anos do Governo de Inovação, que sempre destinou atenção especial para as questões envolvendo as mulheres e incentivou iniciativas para o fortalecimento e implantação de políticas para o público feminino.

Na publicação, são destacadas ações como a reestruturação do espaço físico da CMM para melhor acolher a comunidade que busca atendimentos. Também é destacada a elaboração e o desenvolvimento das atividades, entre elas, a realização da 1ª Conferência Municipal da Saúde da Mulher, que alcançou repercussão em nível estadual e nacional.

Outro evento que merece destaque no informativo é o Fórum Permanente de Políticas Públicas – Pró Erradicação da Violência Contra a Mulher, que uniu 26 entidades do município trabalhando nessa temática realizando ações e eventos em parceria. “A Capacitação Regional sobre a Lei Maria da Penha e Violência Doméstica para os Agentes da Rede de Atendimento à Mulher, além de muitos outros projetos e ações, foram incluídas nessa prestação de contas que estamos apresentando à comunidade”, afirma Simone.

O informativo da Coordenadoria Municipal da Mulher foi diagramado pelo Jornal Informal e produzido sem a utilização de recursos públicos.