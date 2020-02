Clube Gaúcho comemora 118 anos neste domingo

O Clube Gaúcho completa 118 anos neste domingo, dia 2, para comemorar esta importante data está marcada a II Rústica Clube Gaúcho 118 Anos – Mais Natural. O evento terá largada e chegada à Sede Campestre do Clube Gaúcho, às 8h30min, a rústica será disputada nas distâncias de 5,2 km, 1,5 km LIVRE e 400m kids.

Os competidores na categoria 5,2 km serão premiados do primeiro ao quinto lugar com troféu, na categoria livre e infantil os cincos melhores também ganharão premiação, uma medalha personalizada.

Também será realizado um evento para as crianças, com brincadeiras, distribuição de picolés, algodão doce e brinquedos da Vivi Festas.

DIRETORIA EXECUTIVA

Atualmente o clube é presidido pelo casal Luis Alberto Voese e Marilise Voese e pelo casal Vice-Presidente Social, Darcione Spolaor e Andréia Simone Spolaor, com o apoio do restante da equipe executiva para dar bom andamento aos eventos realizados e por manter a Sede Social e Campestre do Clube.

A equipe ainda é composta pelo Vice-Presidente Financeiro Jocelito Zborowski e Carmen Zborowski; 1º Secretário Rodrigo Flores e Carla Vanessa Jakulski; 2º Secretário Altair Luis Maciel De Godoy e Darla Viana De Godoy; 1º Tesoureiro Leonardo Schoffen e Elveni Schoffen; 2º Tesoureiro Vilson Hed Garcia Do Nascimento e Elisane Kitzmann Do Nascimento; Assessor Jurídico Altair Luis Maciel De Godoy e Darla Sonali Viana De Godoy; Diretores Sociais Helena Cristina Muner, Rolf Muner, Ervino Cesar Murmann, Salete Murmann, Angelo Lucca, Elis Regina Lucca, Luiz Morari, Maria Morari, Eduardo Fernandes, Cristiane Fernandes, Lucio Tiago Silveira e Marisela Silveira; Diretores Culturais Darcione Spolaor e Andréia Simone Spolaor; Diretor Social para Assuntos da Juventude Ricardo Koch e Daniela Karling; Diretoria de Lazer e Recreação Kurt Murmamm e Cinara Murmann; Diretor da Sede Campestre, Infraestrutura e Patrimônio Adolfo Ademir Gerloff e Maristela Gerloff; Diretor de Projetos Lindomar Cristani Dos Santos e Rozaine Gomes Dos Santos; Diretor de Vôlei Jeferson Sfredo e Allyne Sfredo; Diretor de Basquete e Tênis Afonso De Freitas e Simone Pereira Rosa; Diretor de Futebol Augusto Cesar Motta e Claudia Aparecida Motta; Diretor de Piscina e Sauna Cassio Aita e Jucelaine Aita.

FUNDAÇÃO DO CLUBE

A iniciativa de criar o clube partiu de Augusto Leonardo Salgado Guarita, e tornou-se realidade em 2 de fevereiro de 1902. O Clube Gaúcho tem como sócios fundadores: Augusto Leonardo Salgado Guarita, Cel. Bráulio De Oliveira, Virgílio José Corrêa, Major Affonso Cortes Taborda, Abelardo Ferraz De Almeida Campos, Chrysanto Gonçalves Leite, Eurico Moraes, Júlio Albrecht, Lucídio Rodrigues, Theodomiro Reis, Ullysses Rodrigues, Bonifácio Pereira Gomes, Accácio Dornelles, Francisco José Dos Santos, João Henrique Licht, João Júlio Fenner, João Geruntho, João Baptista Timm, Octaviano Cortes Lourega, Major Tarquino Oliveira, Antônio De Souza Maya, Mateus Beck, Vicente José Rodrigues e Antônio Salvador Fernandes.

A entidade foi fundada com o objetivo de unir as famílias daquele grupo social, e hoje, toda comunidade santo-angelense.