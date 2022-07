Projeto de duplicação da ERS-344 é discutido

Avançam as negociações de parceria entre a Associação dos Municípios das Missões (AMM) e a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste (AMUFRON) para a elaboração do projeto técnico de construção de terceira faixa em trechos da ERS 344 de Entre-Ijuís a Santa Rosa.

Na sexta-feira, 15, o prefeito de Santo Ângelo e presidente da AMM, Jacques Barbosa, esteve reunido no Clube Concórdia, em Santa Rosa, com o prefeito Anderson Mantei; e com os vice-prefeitos Aldemir Ulrich (Santa Rosa) e Dari Taborda (Giruá); com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Santo Ângelo, João Baptista Santos da Silva; do presidente da Associação Comercial e Industrial de Giruá (ACIGI), José Paulo Schnorr Taborda; e do empresário Valdir Carpenedo.

Neste primeiro encontro, foram pontuados os trechos a serem duplicados na ERS 344, em uma extensão de aproximadamente 22 quilômetros.

Jacques manteve a proposta de que o projeto executivo seja financiado pelas associações dos municípios para a captação de recursos junto às esferas federal e estadual de governo, além da busca de valores via emendas parlamentares. “As duas associações terão participação financeira no valor do projeto, com aporte maior pelos municípios beneficiados diretamente e uma contribuição dos demais, contemplados indiretamente com a obra. É uma estratégia para tirarmos os projetos do papel. Ganharíamos, no mínimo, um tempo de dois anos na execução da obra”, argumentou.

Uma nova reunião está marcada para esta semana, em Santo Ângelo, para a contratação de empresa visando à elaboração do projeto executivo de duplicação dos trechos. “O projeto pronto e a mobilização das duas associações facilita a busca de recursos para a concretização da obra”, concluiu o prefeito de Santo Ângelo e presidente da AMM, Jacques Barbosa.