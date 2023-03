Assinado o contrato para restauro e reforma do prédio da prefeitura

A assinatura do contrato de restauração e reforma do antigo prédio Administrativo da Prefeitura de Santo Ângelo foi realizado no dia, dia 17 de março. Este local será transformado no MHM – Museu Histórico das Missões, um espaço dedicado a cultura regional administrado pelo município e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul – IPHAE. Todas as características arquitetônicas serão mantidas e somente adequações de uso e segurança serão incrementadas em seu interior. A obra envolve R$ 2,2 milhões aportados pelo Governo Estadual e R$ 750 mil do município. Douglas Barbosa, secretário de cultura, explica que Santo Ângelo concorreu no – Edital Mais Museus – “Museus Municipais” sendo uma das seis cidades do Rio Grande do Sul contempladas com essa política.

“Para fomentar o turismo, temos que estar com a casa organizada” disse o secretário Douglas Barbosa, sendo que este lugar será aberto para turistas e moradores com o intuito de agregar valor ao que já existe no município e região, por este motivo, também será mantido o atual Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, pois a proposta é agregar um novo ativo de valorização da cultura e da história regional como é a proposta do edital “Mais Museus”.

Douglas explica que, pela primeira vez, Santo Ângelo terá uma pinacoteca, que deve reunir as diversas telas que pertencem ao acervo municipal, hoje estão guardadas ou expostas sem visibilidade pública. Adiantou ainda, que o MHM proporcionará maior interatividade com os visitantes, terá exposições mais dinâmicas.

Será criada uma sala etnocultural para exposição de acervo dedicado a cultura, arte e cosmologia Guarani, bem como de outras culturas regionais.

Está sendo idealizada também uma sala de educação patrimonial e outra para o Arquivo Histórico Municipal. Além disso, o Museu Histórico das Missões deve valorizar as novas peças do acervo Jesuítico e criar exposições de referência aos trinta povos missioneiros.

O MHM já tem como historiadora responsável a Dr. Nadir Damiani, responsável técnica, museóloga Daniela Amaral e a curadoria e de Douglas Barbosa e do arqueólogo Cristiano de Jesus. Os trabalhos estão na fase de catalogação do acervo e pesquisa histórica. Novos detalhes serão anunciados futuramente com a conclusão do trabalho.