Motorista é pego transportando drogas avaliadas em mais de R$ 100 mil

Uma ação policial de combate ao tráfico de drogas resultou na apreensão de 11 quilos de maconha prensada e cerca de três quilos de skunk (conhecida como supermaconha). A apreensão foi realizada na noite de quinta-feira, dia 21 em Santo Ângelo, como resultado de um trabalho integrado de Agentes de Inteligência do CRPO Missões e Força Tática do 7° RPMon.

Essa droga é avaliada em mais de R$ 100 mil. Segundo a Comando Regional da Brigada Militar CRPO – Missões foi identificado um veículo e seu condutor que realizavam o transporte de drogas da fronteira até a cidade de Santo Ângelo. Esse material iria abastecer o estoque de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no município.

A Força Tática do 7° RPMon interceptou o veículo que trafegava na RS 344, efetuou a abordagem e flagrou o delito, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 48 anos; inclusive a apreensão de aproximadamente 11 kg de maconha e 3 kg de shunk.

O “skunk” ou “supermaconha” é uma droga que pertence ao grupo dos canabinóides, mas com efeitos mais potentes que a maconha tradicional. O skunk é uma variedade/strain/cepa de cannabis híbrida, ou seja, o resultado do cruzamento de subespécies diferentes de plantas do mesmo gênero (Cannabis), com o objetivo de obter uma concentração maior de tetraidrocanabinol, ou THC. O preço do grama pode chegar até R$ 70, enquanto o custo da maconha comum varia entre R$ 3 e R$ 30 (conforme a qualidade).

Segundo reportagem apurada pelo Zero Hora em fevereiro de 2023 o pico de apreensão de drogas skunk pela Brigada Militar e pela Polícia Civil foi em 2021, com 4,45 quilos recolhidos. Em 2022, foi 1,49 quilo e, até fevereiro de 2023, 95 gramas. A apreensão local desse tipo de droga é uma das maiores já registradas pelos órgãos de segurança no Rio Grande do Sul.