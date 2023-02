Com Janja, Jacques fala sobre a construção de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica

A instalação de uma “Casa Abrigo” com abrangência regional para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica é detalhada em projeto que foi entregue para a Primeira Dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja

A iniciativa do Prefeito Jacques Barbosa tem a meta de sensibilizar o governo federal para essa política de acolhimento para mulheres vítimas de violência na região das Missões. Jacques também representa a Associação dos Municípios das Missões (AMM) e neste encontro com a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, solicitou recursos do Governo Federal.

Jacques está em Brasília liderando comitivas de secretários municipais e vereadores, apresentando projetos e buscando recursos e programas nos ministérios para Santo Ângelo e região. O projeto Casa Abrigo é uma aspiração da atual gestão e integra o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, sancionado pelo prefeito Jacques Barbosa em junho de 2020, e conta com o apoio do Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público Estadual, por meio da promotora de Justiça, Fernanda Carvalho de Almeida.

O prefeito enfatizou que a casa acolhimento prevê um trabalho articulado com a rede de atendimento e proteção, para oferecer abrigo às mulheres em estado de violência e vulnerabilidade social por até 15 dias. “O projeto é instalar a Casa Abrigo em Santo Ângelo em parceria com os municípios missioneiros, por meio de consórcio ou convênio, para atender a demanda regional. Em razão do alto custo de manutenção do espaço, que exige a disponibilidade de equipe profissional multidisciplinar e uma estrutura física exclusiva, estamos solicitando recursos para a efetivá-lo”, explicou Jacques à primeira-dama do Brasil.

Janja se comprometeu a auxiliar no que for possível para a implantação do projeto regional em Santo Ângelo e destacou a necessidade de fortalecer políticas públicas para mitigar os dados da violência contra a mulher no país.