Unimed Missões/RS é ponto de coleta de doações para famílias atingidas pela enchente

Em meio ao cenário de desolação deixado pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, a Unimed Missões/RS se junta à corrente de solidariedade e se torna um ponto de coleta de doações para a “Campanha Vítimas das Chuvas RS”.

Promovida pelo Instituto Unimed/RS, a ação visa arrecadar itens de primeira necessidade, como alimentos não perecíveis, água potável, cobertores (limpos), produtos de higiene pessoal e de limpeza. As doações são distribuídas para auxiliar as famílias que perderam seus pertences e enfrentam dificuldades neste momento de crise.

Além da entrega de itens físicos, o Instituto também disponibiliza a opção de doação em dinheiro via PIX. As doações, de qualquer valor, podem ser feitas para a chave CNPJ 08.969.474/0001-58.

Todo material arrecadado é direcionado ao Sesc Santo Ângelo, que, pelo Mesa Brasil, faz o transporte até Porto Alegre, de onde as doações são cuidadosamente distribuídos garantindo que a ajuda chegue às mãos daqueles que mais necessitam.

Sua contribuição é fundamental para levar esperança e conforto às famílias atingidas pelas chuvas, reconstruindo laços e mantendo a força para seguir em frente.

O que doar?

Alimentos não perecíveis

Água potável

Produtos de higiene pessoal

Roupa íntima feminina e masculina

Produtos de limpeza

Ração animal (cães/gatos)

Dinheiro por meio do PIX CNPJ 08.969.474/0001-58 (Instituto Unimed/RS)

Pontos de coleta

Avenida Getúlio Vargas, 1179, na sede da Cooperativa/ Santo Ângelo

Avenida Rio Grande do Sul, 1111, no Hospital Regional Unimed Missões/ Santo Ângelo

Rua Bento Soeiro de Souza, 2328/ São Luiz Gonzaga