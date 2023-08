Terceira faixa rodoviária entre Santo Ângelo e Santa Rosa entra em fase de elaboração de projeto

Foi assinada, na última sexta-feira, dia 11, a ordem de início para a elaboração do projeto técnico de duplicação de trechos da ERS 344

O projeto de duplicação da ERS 344 envolve três municípios, Santo Ângelo, Giruá e Santa Rosa. Compreende o investimento de R$ 471.581,16 no modelo rateio, conforme o trecho por município. A cerimônia de assinatura da ordem de serviço foi realizada na tarde de sexta-feira, 11, no estande da prefeitura de Santa Rosa, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, durante o 34º Encontro Estadual de Hortigranjeiros, com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo; do deputado estadual Eduardo Loureiro; do presidente do 34º Hortigranjeiros, Marcos Servat; da presidente-regional da Federasul, Lídia Linck Lagemann; do engenheiro do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), Ricardo Klein Novroth; e Roberto Mattos dos Santos, engenheiro e representante da empresa contratada.

Segundo Roberto, a equipe de engenheiros da empresa se reuniu na segunda-feira, 14, para traçar um cronograma de trabalho do projeto e ainda nesta semana, irão repassá-lo para os prefeitos, sob a supervisão de técnicos do Daer. A previsão para a elaboração do projeto é de 180 dias.

O projeto técnico será doado pelas prefeituras ao Daer e as duas associações de municípios, Fronteira Noroeste e das Missões, irão articular e buscar recursos para concretizar a obra. Conforme manifestações dos prefeitos, as terceiras faixas darão fluxo ao trânsito entre Santo Ângelo e Santa Rosa, facilitando o escoamento da produção, especialmente de grãos, leite e suínos.

TRECHOS

A previsão dos prefeitos é de que a construção de terceiras faixas será em 28,3 quilômetros da ERS 344, com 15 quilômetros no município de Giruá, 9,6 quilômetros em Santo Ângelo e 3,7 quilômetros no território de Santa Rosa.

O projeto executivo contratado seguirá as normas e diretrizes do Daer/RS, considerando a implantação de terceiras faixas desde o entroncamento com a ERS 162/307 em Santa Rosa, passando por Giruá, até o trevo de acesso à BR 392 em Santo Ângelo.