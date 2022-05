Na Rua Marechal Floriano: 30 tampões em 1,38 km

Os tampões de acesso a infraestrutura urbana de água, esgoto, telefonia localizados em um trecho da Rua Marechal Floriano também evidenciam os desníveis criados, cada vez que o asfalto é reconstruído. Em um trecho de 10 quarteirões é possível identificar, pelo menos, 30 destas abertas na pista de rolamento, mas nem todas estão desniveladas.

Um trecho de 10 quadras da Rua Marechal Floriano possui cerca de 30 tampões que dão acesso a infraestruturas subterrâneas, são quase três por quarteirão e pelo menos 14 estão em desnível com o asfalto.

Nem todos estes tampões possuem identificação e também a maioria não está desalinhado, pois estão localizados próximos ao meio fio, mas aqueles que estão próximos ao centro da pista de rolamento, mais ou menos 14, causam solavancos nas rodas dos veículos ou são motivos de desvios.

O trecho da Rua Marechal Floriano analisado está localizado entre Av. Salgado Filho e a Rua Conde de Porto Alegre, mas questões semelhantes também podem ocorrer em outras ruas do município. A rede de esgoto foi ampliada naquela região e no mês de outubro de 2020 o asfalto foi reconstruído, talvez esse seja o motivo pelo qual os acessos ficaram mais baixos e causando este desnível no asfalto.

As aberturas dão acesso à infraestrutura de água e esgoto, telefonia e também há tampões sem identificação.