Azul confirma o incremento de voos diretos entre Santo Ângelo e Florianópolis na alta temporada

O gerente de planejamento da malha da Azul, Vitor Silva, confirmou que na alta temporada de verão, que corresponde os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, incrementará as operações que ligam à capital catarinense a vários destinos brasileiros, entre eles Santo Ângelo, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.

Origem Saída Destino Chegada Frequência Florianópolis 08:00 Santo Ângelo 09:40 Terças e Quintas Santo Ângelo 10:15 Florianópolis 11:55 Terças e Quintas

Os voos ligando Santo Ângelo à Florianópolis tem a duração prevista de 1h40min, serão nas terças e quintas-feiras. Partem do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju às 10h15min e chegam a “Floripa” às 11h55min. Para operacionalizar este reforço das viagens no verão, a Azul Linhas Aéreas deve utilizar aeronaves como o ATR, Embraer E1 e Airbus A320, com capacidade para transportar 70, 118 e 174 Clientes, respectivamente.

Quem vem de Florianópolis com destino a Santo Ângelo embarca às 8h e chega 9h40min

“A alta temporada de verão do ano passado foi um sucesso, a expectativa para esse ano promete ser ainda mais movimentado para o setor de turismo e aviação”, destaca Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul. “Os Clientes do sul do país estavam ansiosos por novas rotas diretas, sabendo disso, implementamos mais destinos e aumentamos os números de voos para conseguir atender da melhor forma esses Clientes no período de alta temporada de verão”, finaliza Vitor.

O Aeroporto de Floripa também comemora o resultado que incrementa as operações em 26 novas rotas para a temporada de férias. A concessionária Zurich Airport Brasil informa que o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de Florianópolis (SC), se prepara para operar a maior alta temporada da sua história que incluem opções nacionais e internacionais e destinos nunca operados.

Entre as 26 rotas, há 15 novos voos, conectando Santa Catarina com o Nordeste e Centro-Oeste brasileiros e também com os países do Mercosul. Os novos destinos são Salvador, Recife, Campo Grande, Cuiabá, Santo Ângelo, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana e Goiânia (este último permanecerá na malha do aeroporto durante todo o ano); e no internacional, somam-se voos para Montevidéu, no Uruguai, Assunção, no Paraguai, e Córdoba, Rosário e Ezeiza (Buenos Aires), na Argentina.

Voos da Gol diretos a São Paulo

A linha aérea entre o Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo e o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, terá início na terça-feira, dia 18 de outubro, serão três voos semanais de ida e volta: Terças, quinta e sábados. Entre os dias 18 e 29 de outubro, o voo sai de São Paulo às 17h45min e pousa no Aeroporto Sepé Tiaraju às 19h30min.

Os voos, segundo a Gol, serão operados com a aeronave Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros. Os Bilhetes para Santo Ângelo já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site e no aplicativo da companhia.