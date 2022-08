Solenidade celebra os 80 anos da Biblioteca Pública Municipal Policarpo Gay

A Biblioteca Pública Municipal Policarpo Gay é guardiã de um acervo de 25 mil livros e na última quarta-feira, dia 17 completou 80 anos

A solenidade comemorativa aos 80 anos da Biblioteca Pública Municipal Policarpo Gay integrou a programação da 30º Semana Cultural de Santo Ângelo e foi realizada na manhã de quarta-feira, dia 17 no Centro Municipal de Cultura, um dos atos foi o lançamento dos livros “O Derradeiro Canto do Cisne” e “Viagens ao Interior do Tempo”. Uma sessão de autógrafos do escritor e presidente da Academia Santo-Angelense de Letras (ASLE), Paulo Prado também foi realizada neste dia.

Presente no ato o prefeito Jacques Barbosa que destacou os 80 anos da Biblioteca Policarpo Gay. “A Cultura também é educação, desenvolvimento econômico e social de um município, e neste momento a nossa sociedade transpira cultura pelos eventos realizados e os próximos compromissos culturais, pela revitalização dos espaços culturais e pela captação de recursos para o investimento em obras no setor”. O evento foi encerrado com a apresentação da Cameratta Archangellus, com o bolo comemorativo dos 80 anos da Biblioteca Policarpo Gay e sessão de autógrafos.

ACERVO COM MAIS DE 25 MIL LIVROS

A Biblioteca Pública Municipal Policarpo Gay foi inaugurada em 17 de agosto de 1942 e leva o nome em homenagem ao prefeito da época, sendo idealizada pelo historiador Augusto Pereira dos Santos. Sua primeira instalação foi no Centro Administrativo da Prefeitura e no ano de 1957 foi transferida para uma sala da Acisa Missões. No mês de dezembro de 1992, instalou-se definitivamente no atual local, no Centro Municipal de Cultura.

Atualmente, a biblioteca municipal conta com um acervo com mais de 25 mil livros, contemplando todas as áreas do conhecimento. Além do ambiente exclusivo para a leitura infantil e também para leitura de livros, jornais e revistas.

O ESCRITOR

Natural de Redentora/RS, Paulo Prado Machado é Cidadão Honorário de Santo Ângelo. Escritor, poeta e ativista cultural, além de funcionário público estadual, é membro fundador da Academia Santo-Angelense de Letras e atual presidente. Pertenceu à Academia Passo-Fundense de Letras e é o fundador do Museu Municipal de Cinema Vivaldino Prado. É o autor dos livros “A Phonte do Arco-Íris”, “Ninguém é de Ninguém”, “Navios Fantasmas”, “100 Anos de Cinema em Santo Ângelo”, “Sonetos” e “O Derradeiro Canto do Cisne”. Ainda produziu um longa-metragem infanto-juvenil: “A Princesa Assíria e os Absintos”. E na data de hoje, a nova obra “Viagens ao interior do tempo”.