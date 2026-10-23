Conselho Tutelar de Santo Ângelo recebe novo veículo para reforçar atendimento a crianças e adolescentes

A Prefeitura Municipal de Santo Ângelo recebeu a entrega de um novo veículo destinado ao fortalecimento da infraestrutura do Conselho Tutelar. A aquisição visa garantir melhores condições de mobilidade e agilidade nos atendimentos prestados pelo órgão na defesa e proteção dos direitos das crianças e adolescentes do município.

A conquista é fruto da destinação de recursos pelo deputado federal Pompeo de Mattos (PDT), articulada e solicitada diretamente pelo conselheiro tutelar Fábio Ávila (Fabinho). Prestigiaram o ato os conselheiros Silvia Machado, Milton Vargas, Lucimara Gonçalves, além do prefeito Nivio Braz e a secretaria Rosemeri Rodrigues, bem como os servidores do órgão de proteção.

Com a chegada do novo automóvel, a equipe do Conselho Tutelar passa a dispor de uma estrutura de trabalho renovada para atender às demandas rotineiras e de urgência na cidade e no interior do município.

Fortalecimento do serviço de proteção

O veículo contribuirá para dar suporte adequado às diligências dos conselheiros tutelares, assegurando respostas mais rápidas e eficientes diante de situações de vulnerabilidade social e violação de direitos infantojuvenis.

